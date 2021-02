Servizio Civile, oltre 120mila domande

Numeri davvero confortanti, oltre 120.000 domande per il bando di servizio civile 2020. Un’affluenza tale che è stato necessario allungare la scadenza di altri due giorni perché il sistema informatico era stato subissato dalle domande. E in questa giornata positiva, si conferma anche quest’anno l’attrattività di Arci Servizio Civile Aps, capace di raccogliere oltre 7.500 domande per gli oltre 300 progetti attivi sul territorio nazionale, 155 domande per 83 posizioni in Friuli Venezia Giulia. Questi numeri confermano che c’è una generazione di giovani desiderosa di partecipare alla vita di comunità e di fare quest’esperienza così completa. Nonostante i fondi siano stati aumentati per coprire oltre 53.000 posti, però, almeno un giovane su due resterà a casa.

Alla luce di questi dati appare necessario uno stanziamento annuale che garantisca la stabilizzazione di un contingente di almeno 80.000 posizioni ogni anno. Solo in questo modo, i ragazzi esclusi avranno la certezza di una nuova occasione e gli enti coinvolti potranno programmare le proprie attività con sicurezza. Mai come questo periodo, funestato dall’emergenza Covid19, il servizio civile ha dimostrato sul piano dei giovani di essere una formidabile palestra di cittadinanza, un’esperienza di crescita personale e un’occasione per migliorare le proprie competenze e sul piano sociale di essere una infrastruttura di difesa civile e non armata.

I giovani che scelgono di dedicare questo anno della propria vita alla comunità sono disponibili a dare agli altri, sia individualmente che dentro percorsi organizzati. Sono desiderosi di leggere le sfide che affronta la società e che influiranno sulla loro generazione, dall’impatto nei territori del cambiamento climatico, alla dimensione socio-sanitaria della salute, fino ai mutamenti demografici e sociali.

In Friuli Venezia Giulia Arci Servizio Civile Aps darà quindi l’opportunità a 83 giovani dai 18 ai 28 anni di fare questa esperienza nelle sedi di: Teatro Miela, Scuola di Musica 55, CAI XXX Ottobre, CAI Alpina delle Giulie, Monte Analogo, Legambiente, Aiab, Cest, Oltre Quella Sedia, ICS, Fondazione Luchetta, Cooperativa Amico, Anpi, Arci, Uisp, ZSKD (Unione dei Circoli Culturali Sloveni), ZSŠDI (Unione delle Associazioni Sportive Slovene in Italia), Università Popolare, Radio Onde Furlane, Fattoria Didattica Asino Berto, Fattoria Didattica Antica Dimora e i Comuni di Muggia, Pinzano al Tagliamento e Muzzana del Turgnano.

Le procedure di selezione si avvieranno lunedì 8 marzo per concludersi domenica 21 marzo 2021. La modalità per sostenere i colloqui sarà in presenza, salvo direttive e/o decreti che potrebbero limitare tale possibilità. In tal caso i colloqui si terranno da remoto con le modalità che verranno comunicate alcuni giorni prima, mantenendo per quanto possibile lo stesso calendario. L’inizio servizio è previsto per martedì 25 maggio 2021.

Il Paese potrà così avere a disposizione, fin dalla primavera del 2021, anche la risorsa del Servizio Civile Universale per affrontare le grandi difficoltà che ci attendono e anche i giovani potranno avere l’opportunità di esprimere le loro energie e capacità, permettendoli di lavorare insieme, di confrontarsi e di condividere competenze, talenti, idee e visioni per il futuro. Il servizio civile universale dura 12 mesi per un impegno di 1145 ore articolato su base settimanale (25 ore) ed è previsto un riconoscimento economico mensile di 439,50 euro. Arci Servizio Civile Aps, associazione di promozione sociale, è la più grande associazione di scopo italiana dedicata esclusivamente al servizio civile.