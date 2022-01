Servizio civile, prorogata la scadenza del bando

La scadenza del bando per i volontari che vogliono candidarsi ai progetti di Servizio civile è stata prorogata alle 14 del 10 febbraio 2022. Il bando è uscito il 14 dicembre e aveva come prima scadenza il 26 gennaio, ma il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile ha accolto le numerose richieste degli enti che hanno chiesto che venisse prorogato.



C’è ancora tempo, dunque, per iscriversi in una delle sedi del Consorzio Leonardo che offre 14 posti nei settori dell’assistenza ai disabili (progetto Senza Limiti) e dell’Agricoltura sociale (progetto Coltiviamo inclusione)



Il progetto Senza Limit accoglierà in centri diurni e residenziali 10 ragazze e ragazzi che affiancheranno gli operatori in semplici attività di socializzazione e di aumento dell’autonomia a favore delle persone che frequentano queste strutture. Le sedi si trovano a San Vito al Tagliamento (coop. Futura e coop. Il Granello), Casarsa della Delizia (coop. Il Piccolo Principe), Codroipo, Sacile, Montereale Valcellina, Orsago (coop. F.A.I.), Aviano e Cordenons (coop. ACLI),



Il progetto “Coltiviamo inclusione” invece offre 4 posti per attività di Agricoltura sociale nelle sedi di San Vito al Tagliamento (La Volpe sotto i Gelsi – Piccolo Principe), Chions (Torrate – Piccolo Principe), Fiume Veneto (coop. Il Seme) e Prata di Pordenone (coop. Il Ponte). In questo caso gli operatori volontari verranno sì coinvolti in attività di agricoltura supportando le persone in stato di fragilità ma anche in attività di progettazione e di promozione della struttura e dei prodotti.Ricordiamo che per partecipare al Bando i requisiti sono di avere cittadinanza italiana o un regolare permesso di soggiorno, avere, al momento della presentazione della domanda, tra i 18 e i 28 anni (29 non compiuti) e non aver riportato condanne.Per iscriversi occorre avere lo SPID di livello di sicurezza 2 e accedere alla piattaforma DOL all’indirizzo:Un altro punto importante è che il Servizio civile dura 12 mesi ed è retribuito con un riconoscimento economico di € 444,30 mensili. L’impegno richiesto è di 25 ore settimanali e all’interno di queste vi è un importante pacchetto formativo di 114 ore. Il Consorzio ormai opera nel Servizio civile da molti anni, più di 100 giovani hanno sperimentato quest’opportunità e i riscontri ricevuti sono estremamente gratificanti. Una media del 30% di ragazzi e ragazze hanno trovato impiego nelle cooperative una volta finita l’esperienza.