Servizio Civile, raddoppiate le domande rispetto ai posti disponibili

Si è chiuso il 17 ottobre, dopo una proroga di una settimana rispetto alla scadenza originaria del 10 ottobre, il Bando per 39.646 posti per operatori volontari del servizio civile universale, dei quali 951 all’estero. Secondo i dati comunicati dal Dipartimento delle Politiche giovanili e del Servizio Civile Universale sono 85.552 le domande presentate dai giovani tra i 18 e i 28 anni, più del doppio dei posti disponibili, con un picco di 10.777 nella sola giornata del 9 ottobre.



Nella Regione Friuli Venezia Giulia Arci Servizio Civile ha ricevuto 111 domande per 69 posti disponibili con dei picchi nel progetto estero “Culture senza confini” con la Comunità degli Italiani in Slovenia e Croazia (15 domande per 4 posti), nel progetto “Giovani in scena” presso il Teatro Miela e la Scuola di Musica 55 a Trieste (11 domande per 4 posti) e nel progetto “Amica terra” con la Legambiente Trieste ((8 domande per 1 posto).



Da quest’anno i giovani hanno utilizzato, direttamente dal PC, dal tablet o dallo smartphone, la piattaforma DOL (Domanda On Line) per compilare e inviare la domanda di partecipazione alla selezione di operatore volontario di servizio civile universale. Sono state centinaia le telefonate e le visite ricevute nella sede di Arci Servizio Civile a Trieste per avere informazioni, chiarimenti ed assistenza per la presentazione della domanda. Da venerdì 25 ottobre prenderanno avvio le selezioni dei candidati con dei colloqui e si concluderanno venerdì 8 novembre.



Date, luoghi ed orari sono pubblicati sul sito www.arciserviziocivilefvg.org e comunicati inoltre via mail, whatsapp o sms.