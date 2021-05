Servizio Civile Solidale, una opportunità per i più giovani

E’ aperto il bando per il servizio civile solidale rivolto a giovani dai 16 ai 18 anni: una opportunità che tutti i giovani dovrebbero e potrebbero toccare con mano per dedicarsi ad un qualche impegno civico e di utilità sociale, per fare un servizio per rafforzare così l’appartenenza alla propria comunità locale, per un utile orientamento per poi prendere una decisione più impegnativa raggiunta la maggiore età, per una messa alla prova delle proprie capacità e di conoscenza di problematiche sociali probabilmente altrimenti fuori dal proprio raggio di azione. Il termine per fare la domanda è il 18 giugno 2021 e Arci Servizio Civile nel Friuli Venezia Giulia mette a disposizione 31 posti in 10 diversi progetti.



A Trieste sono Rock Mountain con Monte Analogo dove saranno coinvolti nell’organizzazione di rassegne, workshop e attività in ambito montano, Immagina-mente di Oltre Quella Sedia dove i volontari saranno stimolati a conoscere e confrontarsi con la disabilità, Per crescere insieme dell’Arci che vedrà i giovani particolarmente coinvolti in attività di doposcuola multiculturale, Un fiume di idee – Sveženj svežih idej con la ZSKD nel quale collaboreranno all’organizzazione di una serie di iniziative coinvolgendo giovani artisti italiani e sloveni, Even - TS di Arci Servizio Civile rivolto a coloro che desiderano operare nel campo dello scambio reciproco di informazioni ed esperienze, Active communications-PromoSport per tutti dell’Uisp dove parteciperanno all’organizzazione di eventi e corsi che incentivino alla pratica di attività motoria per bambini, adulti e anziani ed E-Motions della ZSŠDI che li farà entrare nel mondo dell’associazionismo sloveno collaborando all’organizzazione di eventi e manifestazioni di carattere sportivo e ricreativo.



Tre sono i progetti nel territorio friulano: con l’Auser Turgnano a Muzzana del Turgnano il progetto Uno sguardo per il domani ha l’obiettivo di interagire con i ragazzi per coinvolgerli nelle attività culturali e associative del paese, con l’Associazione Amici delle Alpi Carniche di Paluzza nel progetto Giovins in azion i giovani saranno coinvolti nell’attività museale e collaboreranno con le altre associazioni del territorio dando il loro contributo alla buona riuscita delle manifestazioni tradizionali e a Udine con l’Associazione Get Up i volontari nel progetto CapacitAZIONI si occuperanno invece di sostegno alla studio, animazione motoria e attività artistico laboratoriali.L'impegno è di 360 ore distribuite nell'arco dell'anno, è previsto un riconoscimento economico e l’inizio è previsto nel mese di settembre 2021. Arci Servizio Civile, associazione di promozione sociale, è la più grande associazione di scopo italiana dedicata esclusivamente al servizio civile.