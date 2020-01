Servizio Civile Universale: 58 volontari per l'Arci

Da mercoledì 15 gennaio 2020 Arci Servizio Civile del Friuli Venezia Giulia metterà in campo sul territorio regionale ben 58 giovani operatori volontari del Servizio Civile Universale (18-28 anni) che saranno impegnati nella promozione dei valori della pace e della solidarietà, nell'educazione e promozione culturale… per promuovere i diritti delle persone e partecipare alla vita sociale, a stretto contatto con le realtà dell’associazionismo no profit. Andranno ad aggiungersi ai 37 giovani del Servizio Civile Solidale (16-18 anni) per un totale di 95 giovani.



Mercoledì 15 gennaio 2020 dalle ore 17.30 al Polo Giovani Toti in via del Castello 1 a Trieste si terrà un primo incontro di conoscenza. Verrà illustrato il percorso fatto di scambi continui nei vari progetti proposti da Arci Servizio Civile, dove potranno portare le proprie competenze e la propria passione, mettendosi in gioco, confrontandosi con nuove realtà, conoscere se stessi, comprendere, cambiare, agire anche per costruire una “comunità associativa”. Potranno iniziare proprio loro a stimolare connessioni e interrelazioni per concretizzare la cooperazione e l’azione comune al fine di elaborare programmi condivisi e gestiti in partnership. Passaggio fondamentale che vedrà Arci Servizio Civile alle prese con la recente normativa ministeriale in vista di un nuovo modo di “costruire progetti” passando dalla semplice logica del “progetto” alla logica del “programma”.



I progetti avranno come basi operative, oltre alle sedi territoriali di Arci Servizio Civile, a Trieste al Cest, Università Popolare, Teatro Miela, Scuola di Musica 55, Arci, Legambiente, Fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin, ZSŠDI (Unione delle Associazioni Sportive Slovene in Italia), Oltre Quella Sedia, ZSKD (Unione dei Circoli Culturali Sloveni), Anpi, Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione, ICS, ITIS, Comuni di Muggia, Sgonico-Zgonik, Monrupino-Repen, San Dorligo della Valle-Dolina, a Gorizia al ZSŠDI, ZSKD e Kinoatelje, a Pordenone al Comune di Pinzano al Tagliamento, UISP, Legambiente e Circolo Arci “Tina Merlin”, a Udine alla Legambiente, Aiab e Comune di Muzzana del Turgnano, a Fiume-Rijeka e a Capodistria-Koper presso le sedi dell’ Unione Italiana.



I progetti prevedono, tra l'altro: creare una rete informatica tra informagiovani, associazioni, istituzioni e i vari soggetti sociali territoriali; valorizzare gli aspetti multiculturali e plurilinguistici storicamente presenti particolarmente nella città di Trieste; stimolare la creatività giovanile attraverso la partecipazione attiva con l'organizzazione e realizzazione di eventi come laboratori, concerti, mostre, dibattiti; stimolare i giovani affinché conoscano le risorse del proprio territorio e le percepiscano come reali opportunità di sviluppo per le comunità locali; accrescere il livello di informazione riguardante i temi dello sport per tutti; potenziare gli interventi di reinserimento sociale delle persone anziane; promuovere occasioni di aggregazione e incontro finalizzate alla sensibilizzazione della cittadinanza sul tema dell'integrazione sociale; tradurre in concreto i valori legati alla pace e alla importanza della non violenza per affrontare i conflitti anche di oggi, per dare realizzazione alla finalità di educazione alla pace del Servizio Civile Universale.



L’evento di apertura sarà occasione per presentare il progetto “Scuola di Cittadinanza” promosso dall’Associazione #MaiDireMai-NikoliRečiNikoli e finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia con risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. La “Scuola di Cittadinanza” diffusa su tutto il territorio regionale prevede una serie articolata di azioni dedicate ai volontari di servizio civile universale e solidale, dei laboratori sulle esperienze associative delle rete progettuale aperti alla cittadinanza, un forum di discussione sui progetti di servizio civile universale e solidale, degli eventi di promozione della cittadinanza attiva (come incontri, interventi nelle scuole, open days). Il calendario di realizzazione del progetto si dispiegherà a partire da gennaio per concludersi ad ottobre 2020, coinvolgendo numerose associazioni partner. Arci Servizio Civile, associazione di promozione sociale, è la più grande associazione di scopo italiana dedicata esclusivamente al servizio civile.