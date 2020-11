Bando per sette borse di studio in memoria di Egidio Palliotto grazie a Saipem, in collaborazione con l'Università di Trieste. Sono rivolte agli studenti al 1° anno magistrale dei corsi di Ingegneria Navale o Geoscienze dell'ateneo giuliano e hanno un valore di 5mila euro. Le domande vanno presentate entro il 20 novembre 2020.