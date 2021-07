Settimana dell'ambiente a Udine

Nell’ambito delle iniziative dell’Agenzia Giovani del Comune di Udine, in collaborazione con "Città Sane" e a favore del quartiere Aurora, il Punto Incontro Giovani propone dal 5 al 9 luglio quattro incontri rivolti al tema dell’ambiente, con laboratori ed attività dedicati al riciclo, al riuso, alla raccolta dei rifiuti e alla cura del verde.



Il tema della tutela e della salvaguardia delle risorse naturali è un tema sentito dalle giovani generazioni, che negli ultimi anni hanno contribuito a portare l'attenzione sull'importanza di attuare comportamenti consapevoli, spingendo spesso gli adulti a occuparsene.



Gli esempi di Greta Thumberg e dei Friday's for Future rappresentano una delle tante manifestazioni informali di questa spinta.



A partire da queste premesse il Punto Incontro Giovani ha pensato di dedicare una specifica attività al tema dell'ambiente anche coinvolgendo altre realtà formali e informali in questo percorso, ponendo l'attenzione all'interno del quartiere Aurora, luogo ricco di parchi e spazi verdi, ritrovo per famiglie e ragazzi che come altri territori va tutelato e valorizzato.



“Ringrazio il Punto Incontro Giovani e tutte le realtà che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto che vede protagonisti i giovani del Quartiere Aurora.” - dichiara Luca Onorio Vidoni, consigliere comunale delegato ai centri di aggregazione giovanile – “Quello della sensibilizzazione dell’ambiente, anche attraverso la raccolta dei rifiuti abbandonati, è un tema che sta da sempre a cuore a questa amministrazione. Le “giornate ecologiche” che sono state realizzate in questi anni sono state esperienze positive ed è per questo che le riproporremo sistematicamente coinvolgendo soprattutto le giovani generazioni.”Le attività proposte si svolgeranno nella fascia oraria 16.30 – 19.30, all’interno delle aperture regolari del PIG e saranno attività di manutenzione vivai e riciclo, volte alla sensibilizzazione dei ragazzi nella cura dell'ambiente e degli spazi che li circondano, secondo il seguente calendario:: laboratorio con materiale di ricicloIntroduzione e discussione con i ragazzi su cos'è il riciclo e come nel loro piccolo possono favorire il riutilizzo di oggetti: laboratorio vivaiRipresa dei vivai, ricambio piante e manutenzione: creazione di barattoli/ scatole di raccolta tappilaboratorio e discussione su come ridurre l'utilizzo delle plastiche nella vita quotidiana, impatto sull'ambiente: raccolta di rifiuti all'interno del quartiere: giochiamo insieme!!Attività sportiva tenuta negli spazi verdi ripuliti dai ragazziAlla fine del progetto, si proporrà di mantenere il gruppo creato al fine di dare continuità alla cura dei vivai e pulizia di quartiereIn collaborazione con: Campagna Ripuliamoci, OMS Città Sane – Comune di Udine, e Università Verde - Centro Antartide