Settimana Santa, tutte le celebrazioni in diretta su Telefriuli

Con la messa della Domenica delle Palme è iniziata la Settimana Santa, il momento centrale dell’anno liturgico, in cui i cristiani celebrano i più alti misteri della loro fede: la Passione, morte e resurrezione di Cristo Signore. Le celebrazioni del tempo di Pasqua, per l’emergenza coronavirus, avverranno senza le tradizionali iniziative di devozione, quali la via crucis e la processione. L’accesso nelle chiese in occasione delle Sante Messe sarà consentito solo ai celebranti, al diacono, al lettore, all’organista, al cantore ed agli operatori televisivi. Per quanto riguarda la Diocesi di Udine, le celebrazioni saranno trasmesse ogni giorno in diretta da Telefriuli.



Lunedì, martedì e mercoledì l’arcivescovo di Udine, monsignor Andrea Bruno Mazzocato, celebrerà alle 19.30 nella Basilica delle Grazie. Giovedì 9 aprile la Santa Messa nella Cena del Signore sarà invece celebrata in Cattedrale, sempre alle 19.30, senza la lavanda dei piedi.



L’arcivescovo Mazzocato celebrerà: è un segno di vicinanza ai malati, al personale sanitario e ai dirigenti in questa emergenza Covid. Tutti i sacerdoti sono stati invitati ad aggiungere alla preghiera universale un’intenzione particolare per i tribolati.Durante lain programma. Sempre, che impartirà la sua benedizione urbi et orbi.. C’è anche la possibilità di ricorrere ad apposite celebrazioni fatte in casa, a livello personale e familiare. Diverse parrocchie della Diocesi in queste giorni hanno distribuito alle rispettive comunità dei sussidi per celebrare la Settimana Santa in famiglia, ai tempi della pandemia: dei libricini per guidare semplici celebrazioni domestiche.