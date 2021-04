Settore wedding, dimenticati da Governo e Regione

“Abbiamo ricevuto un colpo durissimo in questi giorni, dopo un anno di dialogo, istanze presentate e sensibilizzazione per un comparto che vive di programmazione ed è ad oggi ancora fermo con l’ 85% di fatturato perso nel 2020 e il 100% nel primi quattro mesi del 2021, ci vediamo prima dimenticati nel programma delle riaperture anticipato dal governo ed a distanza di poche ore, la replica con l’assenza dei nostri codici ateco nel programma dei contributi a sostegno predisposti dalla regione”.



Questa la testimonianza portata dalla delegazione regionale di Federmep a rappresentaza di una voce unita per mille imprese e partite Iva nella nostra regione con 10mila impiegati stabili e un volume d’affari diretto di 81 milioni di euro.



"Dalla riunione del Cts ci aspettiamo una data precisa per la riapertura del comparto del wedding e degli eventi privati" affermano in una nota Michele Boccardi, presidente di Assoeventi (l'associazione di Confindustria dei settori Events, Luxury e Wedding) e Serena Ranieri, presidente di Federmep (la Federazione matrimoni ed eventi privati).



"Non smetteremo mai di ricordare che il nostro settore opera con una programmazione semestrale ed annuale, per cui è e sarebbe impossibile per noi adeguarci a decisioni governative e tecniche last minute. Abbiamo già consegnato all’onorevole Speranza un protocollo di prevenzione per le riaperture in sicurezza con la Regione Puglia come demandato dal Ministero della Sanità - concludono -, che può servire da modello anche a livello nazionale, per far ritornare a lavorare migliaia e migliaia di imprese e professionisti della vastissima filiera che è dietro all'organizzazione di un matrimonio e degli altri eventi privati".“Noi abbiamo sempre perseguito una collaborazione istituzionale con il Governo e la Regione - dichiara Boccardi -, non siamo mai scesi in piazza e fatto atti o proteste sovversive, chiaramente per noi oggi sarà forse l’ultimo giorno di attesa”."Ci siamo uniti di più a causa della pandemia ed assieme abbiamo tanti progetti che vogliamo portare avanti sul territorio, ora però abbiamo bisogno del sostegno urgente e deciso dalla politica. Data certa, protocolli e fondi dedicati al comprato, queste le nostre richieste - conclude Federmep Friulana -".