Sfere luminose a San Daniele, premiate tre aziende

I commercianti di San Daniele si sono messi in gioco sul fronte della creatività. Il risultato è un cartellone che racchiude le sfere luminose ideate dagli operatori commerciali della città collinare. Un’iniziativa che ha visto uniti Confcommercio mandamentale, il Comune e la Pro loco. Su indicazione della critica d’arte Sabrina Zannier sono state individuate tre sfere di altrettante aziende – 7Piano, Tentazioni, Al Tirassegno – che, grazie a Terziaria Cat Udine, avranno a disposizione una consulenza gratuita in Strategical Marketing. Da parte del Comune si aggiungerà la distribuzione di buoni benzina.

"Una bella iniziativa augurale – commenta il presidente mandamentale Carlo Dall’Ava – nell’ottica di rendere ancora più attrattiva San Danieli nei giorni più importanti dell’anno per il commercio". Soddisfatto anche l’assessore alle Attività produttive Claudia Colombino, mentre Zannier aggiunge: "Dall’identità di prodotto alla messa in scena della vetrina scorre un mondo di visionarietà che comunica il principio dell’appartenenza, dell’identificazione, della partecipazione. Ideare una sfera natalizia è un modo per condensare in un piccolo oggetto questi mondi, che ogni commerciante ha visualizzato secondo la propria sensibilità".