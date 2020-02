Sfida tra liceali... a colpi di Virgilio

Si terrà venerdì 14 febbraio la quarta edizione dei Giochi Virgiliani, in cui le squadre del Liceo Leopardi-Majorana di Pordenone e del Liceo Canova di Treviso si affrontano in una gara a tema virgiliano. Si è scelta l’Eneide, in quanto opera in cui trovano voce valori fondanti della cultura europea e per la sua centralità nello sviluppo della tradizione letteraria e artistica europea. La possibilità di leggere l’opera in lingua originale e di coglierne, quindi, le più raffinate sfumature di significato e di stile rappresenta una specificità del Liceo classico, la cui formazione offre un’identità culturale comune agli studenti di tutta Italia. Inoltre, l’Eneide è argomento di studio trasversale, pur con punti di vista e obiettivi differenti, al primo e al secondo biennio del Classico e pertanto può coinvolgere i percorsi didattici di classi con studenti di età diversa.

La gara si svolge attraverso diverse tipologie di prove: quiz di apertura con una batteria di domande a risposta chiusa; riconoscimento di episodi dell’Eneide a partire da fonti iconografiche; domande a risposta aperta; quesiti di esegesi e confronto con passi omerici in greco; traduzione e commento di una decina di versi da parte di ciascuna delle due squadre.

Il libro, oggetto della partita del 14 febbraio, è l’VIII, quello di Ercole e Caco, di Evandro, Pallante e del paesaggio del vecchio Lazio, che culmina nell’ekphrasis dello scudo di Enea.

Per gentile concessione del Comune di Pordenone, la partita si svolgerà nella Sala Consiliare. La giuria è formata dai dirigenti e da docenti dei due Licei, da Chiara Battistella e da Marco Fucecchi, docenti di Letteratura latina presso l’Università di Udine e da due ex allievi dei due Licei, Rachele Bergamo e Gabriele Manconi, studenti della Scuola Galileiana di Studi Superiori dell’Università di Padova.

Gli studenti hanno già partecipato insieme a due uscite formative collegate al progetto, una a Cortina d’Ampezzo, nei primi giorni di ottobre, e una a Macerata e Recanati a novembre. Il progetto mira a creare una rete di relazioni tra le due scuole e tra gli studenti all’insegna della promozione della cultura classica; è l’occasione per mettere i ragazzi al centro di un evento culturale per valorizzarli e di incoraggiarli a promuovere i loro talenti; consolida, infine, l’identità dei Licei come istituzioni culturali forti e propositive nel territorio.

Il progetto è stato promosso dai dirigenti del Liceo Leopardi-Majorana, Teresa Tassan Viol, e del Liceo Canova, Mariarita Ventura e ideato e curato da Cristina Favaro e Alberto Pavan del Liceo trevigiano e Angela Piazza e Luigi Curtolo del Liceo friulano, ed è stato realizzato con il sostegno di Banca Euromobiliare e con la collaborazione della Fondazione Silla Ghedina di Cortina d’Ampezzo.