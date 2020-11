Sharper, la Notte Europea dei Ricercatori a Trieste

Il 26, 27 e 28 novembre Trieste ospita la Notte dei Ricercatori. Esclusivamente online, torna l'evento internazionale, promosso dalla Commissione Europea, che vede coinvolti migliaia di ricercatori in centinaia di città europee. Il pubblico potrà seguire le diverse attività da casa (o da scuola): distanziati, ma partecipi di un evento collettivo.

A Trieste capofila di SHARPER è l'Immaginario Scientifico, che organizza l'evento assieme al Comune di Trieste e agli enti scientifici del Protocollo d'Intesa Trieste Città della Conoscenza: Area Science Park, Elettra Sincrotrone Trieste, Fondazione Italiana Fegato, ICGEB - International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology, ICTP - Centro Internazionale di Fisica Teorica “Abdus Salam”, INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica Osservatorio Astronomico di Trieste, INFN Sezione di Trieste, Istat - Istituto Nazionale di Statistica, Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS, SISSA - Scuola Internazionale di Studi Superiori Avanzati, TWAS - L'Accademia mondiale delle scienze e Università degli Studi di Trieste; in collaborazione con IRCCS Burlo Garofolo, Europe Direct – Eurodesk del Comune di Trieste, associazione Science Industries e compagnia Topi da Laboratorio.