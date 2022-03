Si amplia il parcheggio dell'Ospedale di Udine

Da mercoledì 9 marzo saranno disponibili all’interno dell’area ospedaliera di Udine 118 nuovi posti auto suddivisi in due aree.



In particolare vengono messi a disposizione 50 posti (di cui due per disabili) nell'area ex spaccio (lotto 2 - adiacente ingresso di via Pieri) destinato all'utenza autorizzata, al fine di agevolare l'accesso ai percorsi sanitari e 68 posti (di cui tre per disabili) nell'area ex pallone (lotto 5 – area presso l’accesso per i dipendenti da via Chiusaforte), dedicati al personale operante all'interno del Presidio Santa Maria della Misericordia.



Si tratta del completamento di una prima fase di potenziamento dei posti auto, programmata e finanziata per rispondere al disagio manifestato in passato sia dal personale che dai cittadini, che ora troveranno più facilità nel parcheggiare il proprio mezzo all’interno del Presidio Ospedaliero Udinese.



Sono stati inoltre già affidati i lavori di adeguamento dei lotti 3 e 4 per un importo dei lavori di € 368.255,00, con i quali verranno realizzati complessivamente 216 posti auto (di cui 8 per disabili), riqualificando anche l’area del parcheggio alberato esistente, in ottica di una sempre maggiore razionalizzazione del sistema di sosta e di viabilità all'interno dell’ospedale Santa Maria della Misericordia.