Si ferma anche la Udine Design Week

In seguito alle prescrizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Udine Design Week - il progetto organizzato dal Museo del Design del Friuli Venezia Giulia (MuDeFri), in collaborazione con il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Udine e con il sostegno la Banca di Udine, Fondazione Friuli, IFAP, Aspiag Nordest ed Emilia Romagna, Montbel - ha deciso di annullare gli incontri previsti per questa settimana.

Rimangono invece visitabili in maniera autonoma “Design in vetrina” e “Window Shopping Contest”, per il quale è stato esteso il termine ultimo per le votazione della migliore vetrina, sulla pagina Facebook del MuDeFri; pur nel rispetto delle nuove norme relative all’emergenza sanitaria, UDW vuole mantenere la promessa fatta di effettiva presenza in città, un segno di positività inserito in un momento non facile.

Di conseguenza, la mostra “Donne al Bauhaus / Leonardo designer” in galleria Tina Modotti, le due mostre a Palazzo Torriani “Ragni, vespe e altri animali” e “Circular Design” e l’installazione “Plastica Preziosa” a Casa Cavazzini non saranno più visitabili.

Gran parte delle iniziative in programma saranno comunque rischedulate una volta terminata l’emergenza.

Tutti i contenuti relativi all’evento e ulteriori aggiornamenti sono reperibili ai siti www.udinedesignweek.it e www.mudefri.it/mostre.