Si torna a scuola, ma con la mascherina

Si torna a scuola, il 14 settembre, ma sarà obbligatorio indossare la mascherina per tutti gli studenti dai 6 anni in sù. Questo l'orientamento del Comitato Tecnico Scientifico che aggiunge anche la necessità di garantire il distanziamento e l'igiene.

Il Cts, ha spiegato il coordinatore del comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo a SkyTg24, dà per certo che qualche caso di Covid si registerà nella scuole, pertanto sarà possibile che una classe o l'intera scuola debbano affrontare un periodo di quarantena, fattore che sarà deciso con le autorità sanitarie locali di caso in caso.



Questo pomeriggio si lavorerà a un documento sottoscritto ed elaborato dall'Istituto Superiore di Sanità, dall'Inail e dai Ministeri per mettere nero su bianco le procedure. Nel pomeriggio il Comitato tecnico scientifico incontrerà la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina per discutere dell'uso della mascherina, del distanziamento tra i banchi, del trasporto scolastico e del protocollo da applicare in caso di positività al Covid di uno studente o di un insegnante.

Alle 19, poi, è in programma una riunione tra Anci, Upi, il ministro Azzolina, il Commissario straordinario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri, gli Uffici scolastici regionali e i maggiori sindacati della scuola.