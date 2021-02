Lunedì 1 marzo 2021 alle ore 18:30 Alessandra Bosutti, del Dipartimento di Scienze della Vita dell’ Università di Trieste, terrà un seminario dal titolo “Siamo pronti per Marte? “The Astronaut-Athlete”, come preparare l’uomo d’oggi, per i viaggi futuri verso Marte, e non solo, di domani".



La conferenza è organizzata dal Collegio universitario Luciano Fonda di Trieste.



L’evento si svolgerà online, sulla piattaforma Zoom. Il desiderio di sempre dell’uomo è raggiungere altri pianeti, e mettere il suo piede un giorno su Marte. Anche se gli sviluppi della tecnologia e la scienza oggi sono promettenti, un problema ancora da non sottovalutare sono gli effetti del volo spaziale sulla fisiologia umana e soprattutto su quella del sistema muscoloscheletrico, che rappresentano un potenziale rischio per la salute e capacità operative degli astronauti. L'identificazione di nuove contromisure in grado di attenuare gli effetti del volo spaziale sul muscolo scheletrico è fondamentale per aumentare le prestazioni degli astronauti, e mantenere al meglio la loro salute durante il volo. Esamineremo quali sono gli effetti del volo spaziale sul muscolo scheletrico e come la ricerca terrestre ha sviluppato alcune delle migliori strategie per garantire il mantenimento delle prestazioni fisiche degli astronauti a bordo della ISS, e oltre.



Si invitano gli interessati a richiedere, solo via e-mail, l’invito Zoom con i dati per connettersi a: ingrid.pellis@collegiofonda.it