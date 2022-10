Sicurezza, a Udine il pullman azzurro della Polizia di Stato

Nella mattinata del 25 ottobre fa tappa all’istituto scolastico Marinoni di Udine la campagna nazionale di sensibilizzazione per la prevenzione degli incidenti stradali della Polizia di Stato, con il dipartimento delle Politiche Antidroga e Tutela della Salute Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si tratta del Pullman Azzurro, un’aula multimediale allestita con le più innovative tecnologie per sensibilizzare i ragazzi a un comportamento corretto alla guida, parte dell’attività di prevenzione svolta dalla Polizia Stradale per ridurre gli incidenti stradali.

La tematica principale dell’evento sarà legata agli effetti dell’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti in correlazione alla guida e agli incidenti stradali. Alle 9, nell’aula magna del Marinoni, alla presenza del Prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, del Questore Alfredo D’Agostino e del Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Udine, Vice Questore Gianluca Romiti, le autorità incontreranno gli studenti per un saluto iniziale e una breve riflessione sull’importanza della sicurezza stradale e sulla consapevolezza dei rischia alla guida causati dall’abuso di alcol e dall’assunzione di sostanze stupefacenti.

Poi i ragazzi saliranno a bordo del Pullman Azzurro per incontrare gli operatori della Polizia di Stato formati per la comunicazione sui temi della sicurezza stradale e per interagire con moderne tecnologie per maturare una più profonda consapevolezza rispetto alla sicurezza stradale e ai pericoli connessi all’abuso di sostanze alcoliche e all’uso di sostanze psicotrope e stupefacenti.