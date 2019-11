Sicurezza, contributi per antifurti e videosorveglianza

Sicurezza in primo piano, a Buttrio e nei paesi del circondario, grazie ai contributi regionali erogati dal Comune, per il tramite della Polizia locale - UTI del Natisone, a favore dei i cittadini che installano sistemi di antifurto e antirapina, di videosorveglianza e antiintrusione.



“La nostra UTI del Natisone ha partecipato alcuni mesi fa al bando regionale - riferisce il vicesindaco di Buttrio Paolo Clemente -, ottenendo un finanziamento di circa 145mila euro da concedere a favore di privati attraverso gli enti locali. I proprietari, o locatari, degli immobili che desiderano fare richiesta di contributo devono essere residenti in uno dei comuni appartenenti all'UTI del Natisone”.



Il contributo prevede un rimborso del 60% su una spesa massima di 4mila euro (quindi pari a 2.400 euro) per l’acquisto e le spese tecniche relative all’installazione di impianti di allarme, ma anche di fotocamere e cineprese, sistemi di rilevamento apertura ed effrazione su serramenti, di serrande e porte blindate, porte e finestre anti-sfondamento, ecc. Non sono ammesse richieste per spese inferiori a 500 euro; l’acquisto e l’installazione deve avvenire entro il 31 dicembre alle ore 12 di quest’anno.



Le domande potranno essere presentate presso l'ufficio protocollo del comune di residenza o presso il protocollo dell'UTI, oppure via Pec all'indirizzo uti.natisone@certgov.fvg.it con documentazione firmata tramite firma digitale, o anche via posta tradizionale all'indirizzo dell'UTI del Natisone: Unione Territoriale Intercomunale del Natisone, via Arendo della Slavia, 1 - 33049 San Pietro al Natisone (UD). Il modulo per la domanda e la documentazione relativa al bando, informa l’assessore Paolo Clemente, sono già disponibili sul sito internet del Comune di Buttrio.