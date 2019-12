Sicurezza ferroviaria, studenti a lezione dalla Polfer

Continua l’attività formativa della Polizia di Stato nelle scuole della nostra regione volta a curare la legalità e la sicurezza nelle stazioni ferroviarie. Dopo la positiva esperienza con i ragazzi del Civiform di Cividale del Friuli, il progetto formativo-educativo denominato Train…To Be Cool, ideato nel 2014 dal Servizio Polizia Ferroviaria del Ministero dell’interno in collaborazione con il Miur, ha interessato gli studenti delle scuole primarie di Pordenone e Gorizia.

Nel capoluogo isontino il progetto ha coinvolto le classi prime degli Isis Galilei-Fermi-Pacassi (8 classi, 160 ragazzi) e il Cossar-Da Vinci (4 classi, per 100 ragazzi); a San Giovanni al Natisone il Malignani (classi I, II, III e IV, per circa 60 ragazzi); il Pertini di Grado (6 classi, 120 ragazzi) e la sede monfalconese, sempre del Pertini (2 classi, per 50 ragazzi).

A Pordenone, invece, gli operatori della Polizia Ferroviaria si sono interfacciati con una cinquantina di ragazzi delle classi quarte e quinte della Scuola primaria Padre Marco D’Aviano. Nel corso di questi incontri, gli operatori della Polizia Ferroviaria hanno cercato di trasmettere alle ragazze e ai ragazzi l’importanza del rispetto delle regole non solo in ambito ferroviario, ma anche nella vita in generale, insistendo sulle conseguenze che eventuali loro azioni, potenzialmente dannose, potrebbero avere sulla propria e altrui incolumità. Dall’utilizzo delle cuffiette per l’ascolto della musica alla moda di farsi selfie oltre la linea gialla, fino ad arrivare ai video “acchiappa click”, girati mentre si sfida il treno in arrivo sui binari per scansarsi all’ultimo momento.

Gli studenti, che hanno dimostrato notevole interesse, hanno interagito con gli operatori in modo attivo, ponendo domande e rappresentando curiosità, raccontando le esperienze personali ed esprimendo apprezzamento ed entusiasmo.

Sull’onda del successo formativo del progetto Train…to be cool la Polizia Ferroviaria di Trieste ha incontrato anche i bambini della scuola d’infanzia “millecolori” di Trieste in visita alla Stazione Centrale. Agli oltre 30 bambini accompagnati dai loro educatori, sono state illustrate le basi dei compiti dell’operatore della Specialità Ferroviaria della Polizia di Stato. I ragazzi hanno visitato gli uffici della Sezione Polizia Ferroviaria siti al piano terra della Stazione e il Compartimento ove molto successo ha riscontrato la Sala Operativa: il “Centro Operativo Compartimentale” con gli schermi delle telecamere di sorveglianza che permettono di tenere sotto controllo ogni angolo della Stazione.

Non è mancata, infine, la visita ad una delle autovetture bicolore con la messa in funzione del lampeggiante di emergenza che ha entusiasmato i bambini.