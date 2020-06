Sicurezza idrogeologica, a Pasiano partono i lavori di pulizia dei fossi

“L’amministrazione comunale vuole garantire la sicurezza idrogeologica del territorio perciò sta avviando i lavori di manutenzione ordinaria dei fossi comunali, al fine di assicurare una corretta gestione idraulica e consentire un adeguato e costante smaltimento delle acque”. È quanto dichiarato dal sindaco di Pasiano Edi Piccinin e dal consigliere delegato alle manutenzioni Riki Gobbo.



Prioritaria, come altri interventi programmati e messi in campo di recente, la tutela della sicurezza dei cittadini e la prevenzione - attraverso la cura del territorio - di possibili situazioni di emergenza. I lavori che interesseranno le acque pubbliche di competenza comunale (classe 5, L.R. 11/2015) saranno affidati al Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna e prenderanno il via nel giro dei prossimi 10-15 giorni. La disponibilità finanziaria è di 48.800 euro.



I lavori interesseranno Rio la Fossa, Ruga Comugna, Rugo Pontaletto, Rio Pontal-Villaraccolta, Scolo Zandonà/Sut, Scolo Rotelli, Scolo fronte Villa Querini, Scolo idrovora Visinale e Fosso via Roma. L’ultimo fosso, anche se di proprietà privata, è stato ritenuto di elevata importanza dal punto di vista idraulico in quanto il sistema di smaltimento delle acque piovane comunali, che recapitano nel fiume Fiume, parte delle acque di via Roma, Croce, Villanova e Papa Luciani e si riversa in questo fosso per defluire poi in fiume. L’Amministrazione ne ha rilevato l’interesse pubblico inserendolo nell’elenco dei fossi di competenza comunale.



La pulizia stagionale dei fossi è un importante atto di prevenzione ambientale per assicurare il corretto deflusso delle acque e parallelamente garantirne lo smaltimento qualora risultassero eccessivamente abbondanti. Un altro aspetto fondamentale è poter limitare al massimo l’erosione del suolo, in particolare quello dei fondi agricoli, utilizzato per la coltivazione. Durante le operazioni fossi e scoli verranno puliti e il materiale sarà asportato senza alcun tipo di disagio per proprietari e conduttori di terreni, fondi agricoli e aree libere adiacenti.“La pulizia, insieme alla manutenzione ordinaria e straordinaria di fossi e canali, è un obbligo imprescindibile per l’Amministrazione. La loro corretta conservazione rappresenta il presupposto fondamentale per prevenire i fattori di rischio idrogeologico - conclude il consigliere Gobbo -. Da luglio, inoltre, le ex strade provinciali del nostro territorio saranno oggetto di interventi di pulizia da parte di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. Una collaborazione di cui siamo orgogliosi e per cui ringraziamo, perché in più occasioni abbiamo fatto presente le criticità segnalate ai nostri uffici e questo pronto intervento significa che siamo stati ascoltati”.