Sicurezza in mare, operativa la Guardia Costiera Ausiliaria

Con l’arrivo della bella stagione e dopo l’attenuazione delle misure di contrasto al Covid, sono riprese anche le manifestazioni sportive nautiche e, contestualmente, si sono riattivati tutti i servizi necessari alla buona riuscita di questi eventi, tra i quali quelli di assistenza e supporto.

Premesso che la sicurezza in mare è sempre garantita dagli organi competenti, in questo caso dalla Capitaneria di Porto, una collaborazione da parte di altre associazioni nel fornire assistenza è sempre utile ed è vista con favore da chi organizza questo tipo di competizioni.

La Guardia Costiera Ausiliaria del Friuli Venezia Giulia Onlus, che gode anche del sostegno dell'Assonautica, anche quest’anno è pronta con i suoi volontari a fornire supporto e assistenza alle iniziative sportive nautiche. In questo tipo di regate è di fondamentale importanza, infatti, garantire la sicurezza agli equipaggi impegnati.

Un primo assaggio si è già avuto in occasione della settima Regata di canottaggio Europa Unita che, organizzata dal Circolo Canottieri Saturnia, si è svolta nel Golfo di Trieste e in particolare nello specchio d’acqua tra il Castello di Miramare e il Molo Audace. Sul campo di regata, ad assicurare una miglior assistenza ai 23 equipaggi, sono scesi in mare i volontari della Guardia Costiera Ausiliaria - che hanno utilizzato mezzi messi a disposizione dalla Società Triestina Sport del Mare e della FIT Marine Centro Nautico Trieste con a bordo personale specializzato della Federazione Italiana Nuoto - e quelli del Club del Gommone, presente con tre dei suoi natanti.

E successivamente con “Appuntamento in Adriatico", regata non competitiva organizzata dall’Assonautica che, partita da Trieste, a tappe, percorrerà tutto l’Adriatico fino in Puglia. Sul campo di gara, pronti a ogni necessità, coordinati dal Capocentro di Trieste Romolo Bartoli, sono scesi in mare i volontari della Guardia Costiera Ausiliaria che hanno utilizzato mezzi messi a disposizione dalla STSM e dalla FIT Marine, con a bordo personale specializzato nel salvamento in acqua della Federazione Italiana Nuoto.

Al loro fianco anche il Club del Gommone, che da sempre agisce con uomini e mezzi a supporto di queste iniziative e che assieme alla Guardia Costiera Ausiliaria ha dato vita a un meccanismo ormai collaudato, al seguito di manifestazioni nautiche, a vela o motore, remiere, di nuoto pinnato, pesca o altro. In questi anni, il rapporto tra la Guardia Costiera Ausiliaria del Fvg e il Club del Gommone si è consolidato proprio nel fornire assistenza agli eventi sportivi e le due realtà sono spesso impegnate al seguito di iniziative che si svolgono nel nostro Golfo, compresa la Barcolana.