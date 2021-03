Sicurezza in un click, a bordo treno arriva l'App Board Support

Un’app per segnalare ai capotreno del trasporto regionale del Friuli Venezia Giulia la presenza a bordo di un’agente delle Forze dell’Ordine e consentire loro di chiederne un rapido intervento in caso di emergenza. Uno strumento digitale in più a favore della security che, grazie anche alla presenza di telecamere digitali a bordo dei convogli, costituisce un plus del trasporto ferroviario gestito da Trenitalia. L’app si chiama ‘Board Support’ e aiuterà il capotreno a gestire le eventuali emergenze che dovessero verificarsi durante il viaggio.

Il capotreno potrà accertare in tempo reale la presenza degli appartenenti alle Forze di Polizia che si saranno precedentemente registrati a bordo treno con un semplice click. Potrà così richiedere il loro intervento direttamente a bordo, senza dover attendere l’arrivo del treno in una stazione presidiata da agenti o dove ne ha richiesto telefonicamente la presenza.

L’accordo è stato stipulato a Udine fra Trenitalia (Gruppo FS Italiane) e i rappresentanti di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria, alla presenza dell’assessore alle Infrastrutture e Territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, Graziano Pizzimenti e sarà operativo dall'1 aprile. Il protocollo regolamenta la fruizione delle agevolazioni concesse dalla Regione sui treni oggetto del contratto di servizio.