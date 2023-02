Sicurezza, successo per lo Sportello di Fiume Veneto

Successo per il nuovo ‘Sportello di ascolto per il cittadino sui temi della sicurezza’, iniziativa che la Giunta comunale di Fiume Veneto ha attivato il 30 gennaio, su proposta dell'assessore alla sicurezza Eugenio Mortillaro.

L’obiettivo dello sportello, che in questa prima fase sperimentale è aperto ogni lunedì dalle 12 alle 13 presso gli uffici della Polizia Locale di Fiume Veneto, è di assicurare un maggiore ascolto sulle tematiche inerenti la sicurezza generalmente intesa, rivolta all’orientamento dei cittadini ai comportamenti e abitudini migliori per garantire un maggior livello di sicurezza nella vita quotidiana, nonché ricevere informazioni puntuali ovvero segnalare situazioni o episodi che interessano la vivibilità, il decoro e la tranquillità della convivenza dei residenti del Comune di Fiume Veneto.

“Queste prime tre giornate – dichiara l’assessore Eugenio Mortillaro – sono state un indubbio successo di pubblico. Tra le istanze, molte hanno interessato i rapporti tra vicinato e condivisione degli spazi condominiali, procedure per i ricorsi amministrativi, abbandono di rifiuti, presenza di persone sospette ed il pericolo derivante dall’eccesso di velocità dei veicoli in alcuni tratti stradali residenziali. Lo ‘sportello di ascolto’, fortemente voluto dal Sindaco Jessica Canton, è un’innovazione - precisa l’assessore alla sicurezza Eugenio Mortillaro - che ha già dimostrato di essere molto utile. Riteniamo importante poter continuare a dare il nostro contributo per aiutare i cittadini a superare le quotidiane problematiche ed i disagi in linea con il processo di cambiamento che interessa il rapporto tra comunità e pubblica amministrazione, consolidando l’identità del cittadino, il senso di appartenenza alle istituzioni e la coesione sociale".