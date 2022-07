Sigillo della Città di Udine ad Alan Stivell

Questa mattina il Sindaco Pietro Fontanini ha conferito il sigillo della città di Udine al cantautore bretone Alan Stivell che questa sera, alle 21, si esibirà sul piazzale del Castello.

“Ho deciso di conferire questa importante onorificenza a Stivell - ha spiegato Fontanini - perché ritengo che le lingue e le cultura minoritarie, come sono quella friulana e quella bretone, della quale Stivell si fa promotore in tutto il mondo, siano legate tra loro da un senso di fratellanza che trova il suo senso nell’amore profondo per le proprie radici e per una particolarità identitaria che trova la propria espressione politica e amministrativa nella dimensione regionale, con tutto ciò che questo comporta nell’ambito del riconoscimento dell’autonomia e, più in generale, dei diritti dei cittadini”.

Stivell, nel ringraziare il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, si è detto orgoglioso di suonare nella città di Udine e di nutrire da sempre un interesse per la storia e la cultura friulana.