Sile Meduna premia le attività inclusive

Il Servizio Sociale dei Comuni Sile Meduna ha deciso di premiare le aziende del territorio che hanno dato la propria disponibilità a stipulare la Convenzione e ospitare tirocini inclusivi.

"Il riconoscimento - spiega Andrea Dradi, coordinatore Equipe TAI Servizio Sociale dei Comuni Sile Meduna - ha l’obiettivo di ringraziare l’ente e/o azienda per l’impegno assunto soprattutto in quest’anno 2020 così decisamente compromesso dal punto di vista economico e sociale. L’emergenza sanitaria ha destabilizzato molte persone sul piano lavorativo, riducendole a uno status di disoccupazione e di emarginazione economica. L’attivazione di un'intensa rete formativa e occupazionale ha risposto in parte a questo problema. Doveroso è quindi il nostro ringraziamento più sentito nei confronti dei partner territoriali che, nonostante le difficoltà, si sono resi disponibili e solidali nei confronti della cittadinanza".

Ecco le realtà che hanno ricevuto il premio 'amici del territorio': Top Food (Fiume Veneto), Scuola dell’Infanzia San Giuseppe (Prata di Pordenone), Patrizia Francescutto (Valvasone), Supermercato A&O (Prata di Pordenone), Esterna Servizi (Udine), Cooperativa Il Ponte (Prata di Pordenone), Salamon Eros (Zoppola), Parrocchia San Pietro Apostolo (Azzano Decimo), Supermercato Emisfero (Fiume Veneto), ASFO Friuli Occidentale Distretto 5 (Azzano Decimo), Coop Alleanza 3.0 (Bologna), Ali d’Oro (Azzano Decimo), Cooperativa Euro&Promos SHC (Udine), Cooperativa Noncello (Roveredo in Piano) e Top Communication (Fiume Veneto).