Sissa, nuova teoria per il trasporto del calore

Uno studio condotto dai fisici teorici della Sissa di Trieste e dell'Università della California a Davis getta nuove basi per un processo fondamentale come il trasporto di calore nei materiali. Analizzando elementi molto diversi tra loro - come cristalli, vetri, ceramiche o leghe – la ricerca ha permesso una simulazione delle proprietà termiche in un'ampia classe di materiali fondamentali per le scienze planetarie e per lo sviluppo di tecnologie d'impiego nel settore energetico, con applicazioni che vanno dai processi di conversione e stoccaggio dell'energia allo sviluppo di dissipatori e schermi di calore.

La ricerca, pubblicata su Nature Communications, consente di elaborare una teoria unificata per la trasmissione di calore nei solidi non metallici. La nuova metodologia si basa sullo sviluppo della teoria della linearità di risposta di Green-Kubo e i concetti di dinamica reticolare e unisce i diversi approcci fin qui utilizzati nello studio dei cristalli e dei vetri.