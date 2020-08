Sistema modulare anti-Covid per i più piccoli

Dopo aver realizzato Modula, il primo sistema modulare anti-Covid per il controllo e la sicurezza degli accessi agli ambienti pubblici, Idea Prototipi® di Basiliano ha pensato espressamente ai più piccoli. Ha pensato, cioè, di trasformare il linguaggio del controllo e della sicurezza in un linguaggio a misura di bambino: quello della fantasia.



Ed ecco Modula Buddy, la declinazione junior di Modula, ideale per proteggere gli ingressi di asili, scuole, centri estivi, centri sportivi e cinema. Una colonna compatta che si presenta con le sembianze di vari personaggi. Per esempio: un dolcissimo elefantino con due enormi occhi azzurri, parente stretto del Dumbo disneyano cui siamo tutti profondamente affezionati!



Se la sagoma può essere personalizzata scegliendo fra una rosa di modelli, o può essere creato partendo da un disegno, l’anima tecnologica di Buddy ovviamente non cambia: termoscanner touchless per il rilevamento rapido della temperatura, dispenser di gel igienizzante agli estratti vegetali naturali, sistema antiribaltamento.



Modula Buddy è autonoma è equipaggiata con batteria ricaricabile. L’alimentazione a batteria garantisce l’impiego in aree non raggiunte da collegamento elettrico oltre al funzionamento continuo anche in caso di blackout e nel caso in cui l’installazione debba essere mobile.



Le famiglie udinesi potranno ammirare Modula Buddy in anteprima al Giardino “Loris Fortuna”, mercoledì 5 e giovedì agosto, sotto il segno di FEFF D’ESTATE: due giorni di eventi asiatici nel cuore della città.