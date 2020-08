Sistemi di sicurezza, bando dell'Uti della Carnia

Nel quadro delle iniziative per migliorare le condizioni di sicurezza sul territorio di riferimento contro furti e rapine, l’Uti della Carnia ha approvato il bando per la concessione di contributi per l’acquisto ed installazione, potenziamento, ampliamento e attivazione di sistemi di sicurezza nelle case di abitazione, nelle parti comuni dei condomini e in altri edifici situati nei Comuni dell’Uti, con pagamenti avvenuti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020.

L’intervento è parte del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l’anno 2020 e i contributi verranno erogati fino ad esaurimento fondi, che ammontano a 149.391,28 euro.

Sono finanziabili gli interventi eseguiti su immobili adibiti ad abitazione di persone fisiche residenti da almeno cinque anni in via continuativa nella Regione Friuli Venezia Giulia; condomini (per le parti comuni); immobili destinati ad attività professionali, produttive, commerciali o industriali; immobili religiosi, di culto e di ministero pastorale; edifici scolastici e impianti sportivi non di proprietà degli enti locali.

Gli interventi ammessi a contributo vanno da una spesa minima di 1.500 euro a un massima di 3.000 euro e l’importo massimo erogabile è pari al 60% della spesa ammessa. Gli importi sono da considerarsi IVA inclusa (con l’eccezione di quelli relativi ad interventi eseguiti su immobili adibiti ad attività professionali, produttive, commerciali o industriali, da considerarsi IVA esclusa).

Per presentare istanza di contributo è necessario, nel caso di interventi eseguiti presso immobili adibiti ad abitazioni di persone fisiche, essere residenti in uno dei Comuni ricompresi nel territorio dell’Uti della Carnia, nonché da almeno 5 anni in via continuativa in Friuli Venezia Giulia, ed essere proprietari o comproprietari di un immobile o della parte di esso sulla quale si abbia residenza anagrafica. Per le altre tipologie di interventi, invece, è necessario che gli immobili per i quali viene richiesto il contributo siano situati nel territorio di uno dei Comuni facenti parte dell’Unione e di proprietà del richiedente.

La domanda va presentata all’Uti della Carnia entro e non oltre le 12 del 31 dicembre 2020 a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di residenza o dell’Uti della Carnia, a mezzo raccomandata (indirizzo: UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA - VIA CARNIA LIBERA 1944, N. 29 - 33028 TOLMEZZO), via corriere o posta celere o tramite pec (uti.carnia@certgov.fvg.it). Se l’invio della domanda avviene per posta certificata, il termine ultimo di presentazione è per le ore 24.00 del 31 dicembre 2020. La domanda è soggetta ad imposta di bollo.

Rientrano tra gli interventi finanziabili: installazione, potenziamento o ampliamento di telecamere collegate con centri di vigilanza privati, impianti di video-citofonia, apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline, sistemi di allarme antintrusione, rilevatori di effrazione sui serramenti, acquisto e posa in opera di porte e persiane blindate o rinforzate, saracinesche e tapparelle metalliche con bloccaggi, porte e finestre con vetri antisfondamento, grate e inferriate su porte o finestre, serrature antieffrazione e spioncini.

Il bando completo e la modulistica sono disponibili nella sezione news e avvisi del sito dell’UTI della Carnia (www.carnia.utifvg.it) e dei Comuni aderenti.