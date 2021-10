Sit-in di solidarietà con Mimmo Lucano

Sabato 9 ottobre, dalle 18 in Piazza Giacomo Matteotti, a Udine, è in programma un sit-in per ribadire la vicinanza a Mimmo Lucano, organizzato da Ospiti in Arrivo.



Domenico Lucano, ex sindaco di Riace, è stato recentemente condannato a 13 anni e 2 mesi di carcere nel processo Xenia. Era accusato di associazione per delinquere, abuso d'ufficio, truffa, concussione, peculato, turbativa d'asta, falsità ideologica e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.