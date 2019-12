Skipass per tutte le tasche

Vivere una montagna a 360 gradi, non solo nei sei poli invernali (Piancavallo, Sauris/Zoncolan, Tarvisiano, Sella Nevea e Sappada) ma anche nei dieci ambiti estivi, cui si aggiungono Carnia, Gemonese, Valli del Natisone e Carso. È questo il piano strategico Montagna365 2019-24 di Promoturismo Fvg. Ma puntiamo l’attenzione sulla stagione invernale.

Più vantaggi per chi acquista l’abbonamento stagionale, abbonamento “No Ski” per i pedoni della neve e prevendite dal 22 novembre al 1° dicembre in diversi punti della regione. PromoTurismoFvg si prepara con queste novità, confermandosi la montagna più competitiva dell’intero arco alpino, con prezzi inferiori rispetto ad altre destinazioni.

Piancavallo, Sauris-Forni di Sopra, Sappada, Zoncolan, Tarvisio e Sella Nevea, i sei poli sciistici della regione sono pronti ad accogliere la magia dell’inverno e puntano su competitività dei prezzi, servizi e l’organizzazione di alcuni grandi eventi che richiamino sempre più turisti sul territorio e nuovi potenziali sciatori italiani e stranieri.

Anche per quest’anno PromoTurismoFvg sceglie di mantenere prezzi concorrenziali per chi scia: la tariffa per lo skipass giornaliero si ferma a quota 38,50 euro, circa il 30 per cento in meno rispetto agli altri poli italiani e chi sceglie l’abbonamento stagionale per la famiglia risparmierà il 50 per cento, se rapportato agli altri competitor. Un prezzo, quello dello skipass stagionale, che rimane invariato da otto anni, come anche lo sconto famiglia, che per la stagione corrente ha visto estendere la categoria bambini fino ai 14 anni (la precedente annata comprendeva i bambini fino a 10 anni), mentre i più piccoli, fino a 7 anni, rimangono gratis. Sempre sul fronte prezzi, altra possibilità di risparmio sono gli acquisti in prevendita: dal 22 novembre al 1° dicembre sarà infatti possibile acquistare gli abbonamenti a prezzi vantaggiosi, risparmiando, per alcune categorie di skipass, anche oltre 70 euro.

Tra le altre novità il pass “No Ski”, pensato per chi vuole viversi e godersi la magia della montagna a piedi, tra escursioni e passeggiate muovendosi con gli impianti. Si pensa anche a incentivare i servizi, con skibus di collegamento tra impianti e strutture a Sappada, Forni di Sopra, Arta Terme, Sutrio, Zoncolan, Tarvisio, Sella Nevea e Piancavallo, mentre si lavora anche al collegamento tra i poli sciistici in una giornata infrasettimanale.