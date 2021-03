Skyline di San Vito al Tagliamento nei porta gel

E’ una novità tra i prodotti di punta realizzati nel laboratorio della cooperativa Il Granello: sono i totem porta gel igienizzanti che riproducono i profili degli edifici e palazzi storici di San Vito al Tagliamento. Sono comparsi nei giorni scorsi all’interno di Palazzo Rota, residenza municipale. Colorati e unici, l’idea è piaciuta subito all’Amministrazione comunale che ne ha acquistati una dozzina. I porta gel proposti sono realizzati da ragazze e ragazzi inseriti nelle attività dei laboratori artistici della cooperativa di San Vito al Tagliamento, in cui si creano regali originali e personalizzati, bomboniere e gadget per chi vuole dare allegria e creatività ad un evento o alla propria abitazione.



“Questo tipo di prodotto - spiegano dalla coop Il Granello presieduta da Mariarosa Toffolon - è stato ideato per offrire un prodotto utile e allo stesso tempo gradevole; l’idea di realizzarli personalizzati per aziende e/o associazioni culturali, ci permette di rendere il porta gel un ottimo veicolo per mettere in risalto che “è realizzato per noi”. Da qui l’idea di riprendere il tema del “luogo” e delle sue bellezze, palazzi storici e siti unici vengono rappresentati graficamente sul multistrato che diventa oggetto d’arredo, pezzo unico e “studiato per…”.



L’esempio del Comune di San Vito al Tagliamento ne è primo testimone. Le torri storiche, la Loggia comunale, i palazzi del centro, il campanile e dunque lo skyline della cittadina, parlano del territorio sanvitese e raccontano una storia. “E’ la nostra storia, dei cittadini sanvitesi e quella delle persone che li realizzano. Con l’acquisto di questi ed altri prodotti è possibile sostenere il percorso di autofinanziamento della cooperativa, partendo da una ulteriore scommessa, quella di valorizzare ciò che i ragazzi possono imparare a fare o sanno fare bene”. Una bella idea che dopo il Comune di San Vito al Tagliamento è sbarcata anche a Udine, dove il Sindaco Pietro Fontanini ha ringraziato la cooperativa per il dono di un porta gel igienizzante che rappresenta la Loggia del Lionello.Anche al municipio sanvitese era stato fatto il dono di un primo esemplare, ed è piaciuto tanto che il Comune ne ha poi acquistati dodici e già posizionati nelle varie strutture pubbliche. “Si tratta di una lodevole iniziativa - sottolinea il Sindaco Antonio di Bisceglie - che dimostra come le nostre realtà del territorio sappiano emergere anche nelle difficoltà, confermando di essere un valore aggiunto che ci rende ancora più orgogliosi della comunità in cui viviamo”.Le attività de il Granello, nata nel 1997 per iniziativa di alcune famiglie di giovani con disabilità del territorio allo scopo di integrarli nel contesto sociale, sono volte all’accoglienza socio-educativa delle persone adulte con disabilità, anche nei laboratori di attività espressive, finalizzate a fare sperimentare, accrescere e affinare le capacità percettive e creative non solo dei ragazzi che lo frequentano quotidianamente, ma anche di altre persone che a titolo di stage, borse lavoro, tirocinio o volontariato trovano nel laboratorio stesso un luogo protetto di scambio e crescita.Il Granello, coop diretta da Mariarosa Toffolon - presidente -, gestisce una comunità alloggio, alcuni gruppi appartamento, dei percorsi di autonomia abitativa, un servizio semiresidenziale con attività educative e laboratoriali e un Servizio per utenti gravi nella sede di Casette. Complessivamente sono 36 gli utenti che beneficiano dei servizi della cooperativa e 29 gli operatori che li seguono.