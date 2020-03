Slitta di un mese la raccolta 'Casa per casa'

Slitta, causa coronavirus, l'avvio della raccolta differenziata 'Casa per casa' nella terza circoscrizione, a Udine.

"In ottemperanza a quanto previsto dagli ultimi decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativamente all’emergenza COVID-19 - spiegano il Presidente di Net Alessandro Cucchini e il Direttore generale Massimo Fuccaro -, abbiamo ritenuto di dover dare seguito alla precisa richiesta dell’Amministrazione Comunale di Udine, di slittare e posticipare di 30 giorni gli incontri informativi e formativi del “casa per casa” previsti e dedicati alla ex terza circoscrizione durante il mese di marzo, perché mettiamo al primo posto la salute, oltre che nel rispetto delle disposizioni ministeriali legate all’emergenza COVID-19”.

"Il nostro compito è di informare e formare i cittadini rispetto alla raccolta 'casa per casa', utilizzando per ogni circoscrizione gli stessi strumenti e metodi, senza differenze, dunque, dovendo rinunciare agli incontri formativi con la cittadinanza, che hanno riscosso un enorme successo e ritenuti indispensabili, oltre che per informare adeguatamente gli utenti, anche per un confronto sano e costruttivo con gli stessi al fine di ottimizzare ulteriormente il servizio, ci vediamo costretti a far slittare di 30 giorni anche l’avvio effettivo del servizio di raccolta 'casa per casa' previsto e definito, fino a ieri per il 1° aprile. Nessun allarme, ci faremo trovare ovviamente pronti, come sempre, per ripartire quando la situazione contingente lo permetterà - concludono Cucchini e Fuccaro -".