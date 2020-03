Slitta il pagamento della Tari a Fiume Veneto

La giunta comunale di Fiume Veneto ha deliberato lo slittamento della scadenza del pagamento della seconda rata della Tari (tassa sui rifiuti) dal 30 marzo al 31 maggio prossimo, per le utenze non domestiche.



“L’impatto economico negativo che la diffusione del Covid-19 (Coronavirus) sta avendo sul tessuto commerciale, produttivo e di servizi del territorio nazionale, regionale e comunale è considerevole; al momento attuale, non è prevedibile un rapido ritorno alla normalità. Le aziende, ed in particolare i negozi e i pubblici esercizi, stanno subendo un drastico calo di ricavi che ha come conseguenza non solo la contrazione dei margini ma anche della liquidità.



Le fatture con cadenza fissata al 31 marzo sono già state spedite nelle scorse settimane, ma sarà possibile utilizzare comunque gli f24 prestampati anche dopo la scadenza e fino al 31 maggio, salvo ulteriori slittamenti.



Abbiamo, inoltre, dato disposizioni agli uffici di limitare tutte le nuove spese ai soli interventi urgenti o non differibili, in modo da poter recuperare risorse da destinare al sostegno delle categorie economiche e delle famiglie, oltre a farci trovare preparati ad un possibile calo di entrate comunali dovuto alla contrazione dell’economia.



Si tratta delle prime iniziative che l’amministrazione comunale intende mettere in campo per sostenere il tessuto sociale e produttivo, un intervento a favore delle categorie economiche almeno per quanto riguarda i termini di adempimento degli obblighi fiscali di competenza dell’ente.



Confidiamo che a brevissimo, dopo i primi provvedimenti della Regione Friuli Venezia Giulia, anche il governo agisca concretamente in questa direzione, in modo da poter valutare integrazioni a livello comunale, senza rischio di sovrapposizione.”