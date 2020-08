Slitta il vertice per le antenne sul Castello di Udine

Sarà fissato all'inizio del mese di settembre l'incontro tra tutti i soggetti coinvolti nel progetto per lo spostamento delle antenne sul castello di Udine. I ripetitori potrebbero essere installati su un unico traliccio, oppure essere installati altrove.

Se ne sta interessando direttamente il sindaco di Udine, Pietro Fontanini con le compagnie telefoniche, interfacciandosi anche con la Prefettura. La riunione tecnica avrebbe dovuto tenersi in agosto, ma è stata rinviata a causa dell'emergenza legata al gran numero di migranti giunti in Friuli, da gestire per triage e quarantene. L'obiettivo è quello di trovare una soluzione condivisa da tutti.