Slitta la gara per la bretella di Barbeano

L’emergenza Coronavirus fa slittare la gara per la progettazione della bretella di Barbeano in Comune di Spilimbergo. E’ stato spostato dall’11 maggio all’8 luglio il termine ultimo per presentare in via telematica le offerte per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo ed esecutivo dell’attesa opera di collegamento tra la Cimpello Sequals e la strada regionale 464 verso Dignano.

Un’opera, questa, che consentirà al traffico pesante di non gravare più sulla circonvallazione di Spilimbergo. La gara, indetta da Fvg Strade, prevede una base d’asta di un milione e 230mila euro oggetto di ribasso e sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.