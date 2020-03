Slitta la Tari a Pasiano di Pordenone

Il Comune di Pasiano ha deciso di differire il termine di pagamento della rata Tari dal 31 marzo al 31 maggio 2020. Il provvedimento coinvolge tutti i contribuenti, utenze domestiche e non. Il pagamento potrà essere effettuato utilizzando il modello F24 eventualmente già inviato con le bollette emesse nel corrente mese.



La delibera è stata adottata nell’ultima giunta, nella mattinata di lunedì 16 marzo, su proposta del sindaco Edi Piccinin, per agevolare le attività commerciali e produttive. “Una misura necessaria per fronteggiare l’evolversi dell’emergenza epidemiologica che sta investendo l’intero territorio nazionale - afferma il sindaco - e dare un sostegno alla cittadinanza, irrimediabilmente coinvolta da implicazioni negative per quanto concerne il bilancio familiare e i servizi economico finanziari dell’imprenditoria locale”.



Lo slittamento di due mesi della tassa rifiuti non è l’unico intervento del Comune di Pasiano per fornire un aiuto nell’emergenza. “Abbiamo inoltre deciso di rimodulare il conteggio dei costi relativi al trasporto scolastico, servizio di pre e post accoglienza - informa Piccinin -. L’ultima rata non sarà devoluta per intero”.



Un modo per evitare che il pagamento delle tariffe di competenza comunale vada ad aggravare ulteriormente la situazione e considerate le misure emergenziali poste in essere che comportano, tra l’altro, la chiusura degli esercizi commerciali e l’obbligo per la cittadinanza di limitare i propri spostamenti a casi di estrema necessità.



La data di scadenza dell’altra rata Tari (30 settembre) ad oggi rimane invariata.