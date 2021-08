Slovenia, la lince Aida ha partorito tre cuccioli

Ad aprile cinque linci sono state liberate nella regione della Gorenjska nelle Alpi Giulie slovene. Dopo il rilascio di altri sette esemplari nei Monti Dinarici negli ultimi due anni nell'ambito di LIFE Lynx, AIDA e ZOIS, queste cinque linci sono state rilasciate con l’obiettivo di ricostruire una popolazione vitale nelle Alpi sud-orientali per riportare la specie in questa regione e migliorare la connettività tra le popolazioni di lince alpina e dinarica. Tutti e cinque gli individui provengono dai Carpazi romeni e slovacchi.



Ieri il Progetto Lince Italia ha annunciato che il piano di ripopolamento delle linci ha dato i suoi frutti. E' stata, infatti, accertata la prima riproduzione di una lince traslocata nelle Alpi slovene. La lince Aida ha partorito tre cuccioli, immortalati da due escursionisti della Gorenjska e che hanno fotografato l'eccezionale avvistamento, condividendolo con Progetto Lince Italia. I piccoli, stando ai dati emersi dal monitoraggio della lince Aida, avrebbero circa un mese di vita.



"Tre mesi dopo il rilascio di cinque linci nelle Alpi Giulie slovene in seno al progetto LIFE Lynx - spiegano -, i dati della telemetria mostrano che tutti e 5 gli individui sono rimasti nei dintorni dell'area di rilascio. La mancanza di individui concorrenti insieme alla presenza di aree di rifugio e molte prede hanno contribuito a questo comportamento. Lo sviluppo attualmente è pertanto positivo".

“Non è escluso che anche le altre due femmine traslocate, Lenka e Julija, abbiano cuccioli – spiegano i ricercatori del- . Dal loro rilascio a fine aprile 2021 nella regione della Gorenjska, in Slovenia, tutte le linci non si sono ancora allontanate dalla regione; Zois e Aida sono rimaste nell’area di Jelovica e Tris, Julija e Lenka sull'altopiano di Pokljuka”., specialmente per quanto riguarda l’avvistamento di una lince con i cuccioli”, sottolineano, ricordando che “è importante non disturbare gli animali, poiché questi primi mesi sono fondamentali per la loro sopravvivenza. Durante il periodo in cui sono in tana, le femmine spostano i loro cuccioli abbastanza spesso per ridurre l'odore, che potrebbe attirare potenziali predatori”., ma oggi la popolazione di Lynx lynx è costituita da due sottopopolazioni che hanno avuto origine da reintroduzioni effettuate negli anni ’70 del secolo scorso. Con questo rafforzamento della popolazione, il progetto LIFE Lynx continua il lavoro di cacciatori, forestali ed esperti che è iniziato con la reintroduzione di sei linci nella Slovenia meridionale nel 1973. Attualmente i due areali di distribuzione della lince si trovano uno nelle Alpi occidentali (Svizzera, Francia) e l’altro nelle Alpi sloveneIl Progetto LIFE Lynx si fonda su un'ampia partnership che si estende dai monti dinarici e le Alpi sud-orientali ai Carpazi rumeni e slovacchi, dove istituzioni governative, cacciatori, associazioni ambientaliste ed esperti lavorano insieme per migliorare la prospettiva della sopravvivenza della lince.Il Progetto Lince Italia (PLI) è un’associazione culturale di ricerca senza scopo di lucro, con l’obiettivo principale di studiare, comunicare, gestire e conservare i grandi mamiferi carnivori autoctoni. Uno dei traguardi primari è quello di mantenere e ripristinare, in coesistenza con l’uomo, una popolazione vitale di lince eurasiatica (Lynx lynx) in Italia. Il progetto ha la sua sede ufficiale presso la Facoltà di Scienze Veterinarie dell’Università di Torino, e. Le principali attività del Progetto Lince Italia sono monitorare lo status, la distribuzione e l’andamento della lince nelle Alpi italiane, studiare la biologia dei carnivori e le loro interazioni con altre specie e gli esseri umani, fornire competenze nel campo della mitigazione dei conflitti e informare le autorità, i gruppi di interesse e il pubblico in generale sulle questioni relative alla fauna selvatica.