Smart City, Pordenone la migliore del Fvg

Pordenone nono capoluogo in Italia per sostenibilità. E’ questa la posizione che la città sul Noncello occupa nello Smart City Index, la classifica elaborata su dati Istat da Ey, che prende in esame i 109 capoluoghi italiani considerando quanto le infrastrutture delle città sono smart nelle diverse componenti del trasporto, dell’energia e dell’ambiente.



Pordenone è risultata nona in Italia non solo per il dato complessivo, ma anche per la mobilità (Piano della Mobilità, auto circolanti, presenza di auto elettriche e ibride, di piste ciclabili e pedonali, di mezzi di trasporto in condivisione), e dal punto di vista energetico, aspetto che riguarda teleriscaldamento, riqualificazione edilizia, uso di energia rinnovabile, illuminazione pubblica a led. La città è stata meno performante, posizionandosi al 14° posto per l’ambiente, ovvero per reti idriche, verde urbano e gestione rifiuti.



Prendendo in considerazione solo il Friuli Venezia Giulia, Pordenone si pone al primo posto, seguita da Udine, Trieste e Gorizia, che nella classifica nazionale si sono piazzate rispettivamente in 13°, 57° e 64° posizione. In vetta alla classifica Trento precede tutti.