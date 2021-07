Smart, terzo Workshop di comunità in Val Resia

Torna il workshop di comunità organizzato nell’ambito del progetto Smart - Small Museum Alliance Representing Territories finanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale e dal programma Interreg Italia-Austria 2014-2020, di cui il Comune di Resia è partner. Si tratta di un progetto che mira alla valorizzazione del sito pilota del Fontanone Barman, incantevole e suggestivo luogo della Val Resia, caratterizzato da una confluenza di risorgive disposte a diversa altezza che precipitano a valle con un saldo di oltre settanta metri, formando una serie di incredibili cascate.

L’appuntamento, giunto alla terza sessione, si svolgerà venerdì 16 e sabato 17 luglio a partire dalle 15, nella Sala Polifunzionale di Lischiazze (Loc. Lischiazze 31). L’evento, condotto da Carlo Presotto e Paola Rossi, rispettivamente registra e drammaturga del Centro di Produzione Teatrale “La Piccionaia”, sarà incentrato su due principali filoni tematici: il primo l’ambiente naturale della Val Resia e personaggi delle fiabe tradizionali e il secondo la vita di comunità e suoi protagonisti.

Tutta la comunità di Resia (residenti e non), guidata dai facilitatori, potrà condividere brevi racconti, rilasciare interviste ed informazioni sui temi individuati. Il materiale raccolto sarà utilizzato per il Silent Play, un itinerario multimediale che racconterà il patrimonio culturale e naturale della Val Resia.

La partecipazione all’evento di lancio è gratuita e su prenotazione presso l’Ecomuseo Val Resia: ecomuseo@com-resia.regione.fvg.it, 0433-53001 int. 2022

Iniziato a settembre 2019 per la durata di 30 mesi, l’obiettivo del progetto Smart è la promozione della cultura dell’accessibilità in ambito turistico e culturale, così come stimolare la partecipazione attiva dei cittadini alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale come bene comune.