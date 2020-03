Smartphone in dono alle terapie intensive

La generosità abbatte le barriere dell'isolamento e del digital divide. Si moltiplicano le iniziative private per dare un minimo di conforto ai pazienti di Covid-19, ricoverati presso le strutture ospedaliere del Friuli Venezia Giulia.

L'ultimo gesto in ordine cronologico arriva da Gemona. I titolari di tre negozi di telefonia, la SmartOk Gemona e la 3 Wind Store Gemona, hanno donato a loro spese alcuni smartphone, già attivati e quindi con sim, da mettere a disposizione delle terapie intensive e semintensive dell'Ospedale di Udine e di Palmanova.

Gli strumenti aiuteranno i sanitari e parasanitari a regalare un po' di conforto ai loro pazienti, impossibilitati nel ricevere visite o nel parlare con qualche caro. Con Skype o WhatsApp, i cellulari saranno infatti utilizzati per mettere in contatto i malati con i loro familiari, regalando a chi combatte il Coronavirus, la migliore medicina al mondo, ovvero qualche minuto di serenità e affetto.

L'iniziativa è nata da una richiesta lanciata sui social gemonesi dall'infermiera Serena Mardero, in servizio nel nosocomio di Jalmicco. "Noi ci proviAmo - aveva scritto la promotrice-. I pazienti hanno bisogno di sentirsi vicini ai propri cari, alle proprie cose, chi volesse donare un tablet o uno smartphone con Sim per poter dividere la loro sofferenza e moltiplicare la nostra gioia mi contatti".

Tra i primi a risponderle è stato Marjol Cekrezi della SmartOk. "In questi momenti di sconforto è il minimo che noi, esercenti appartenenti a questo settore di fondamentale importanza, possiamo fare", ci ha spiegato. "Il fatto di sentirsi vicini, nonostante tutte le barriere che al momento ci dividono, dona speranza e può contribuire anche a salvare delle vite, le vite di quelle persone che lottano tutti i giorni per superare questa malattia e che per farlo, hanno bisogno del sostegno dei propri cari, i quali, grazie al nostro piccolo contributo, possono continuare a dare il loro supporto".

I gesti di solidarietà nelle ultime ore si stanno moltiplicando, ma non possiamo non ricordare che tutto ha avuto inizio con l'appello lanciato una quindicina dall'Ospedale di Infettivologia di Trieste a Patrik Percic, titolare dell'officina Tipografica Srl di Tavagnacco, e fondatore del gruppo Facebook #iorestoacasafvg, tra i primi privati a inviare diversi dispositivi ai reparti di malattie infettive della regione.