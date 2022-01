Smog in aumento, a Pasiano scatta il piano di emergenza

A causa degli alti livelli di inquinamento registrati in questi giorni e le previsioni per i prossimi, nel comune di Pasiano di Pordenone sono entrate in vigore le misure di emergenza stabilite dal piano anti-smog: riduzione della temperatura negli edifici, stop al riscaldamento a legna e divieto di accensione fuochi all’aperto.

“Le limitazioni scattano quando il bollettino di previsione della qualità dell’aria dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia evidenzia il superamento del limite per più giorni" ricorda il sindaco Edi Piccinin. "Il limite giornaliero di concentrazione delle polveri stabilito dalla legge è di 50 microgrammi per metro cubo di aria: superare questa soglia significa comprometterne la buona qualità”.

Le misure di emergenza stabilite dal piano anti smog. La temperatura impostata all'interno degli edifici deve essere di max 20°C in abitazioni, uffici, sedi di attività ricreative, di culto, sportive e assimilabili; max 18°C in edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili. Sono esentati gli edifici in categoria B o superiore in base all’attestato di qualificazione /prestazione energetica e gli edifici adibiti a ospedali, cliniche, case di cura, case di riposo, centri diurni, scuole e abitazioni in cui risiedono persone affette da malattie croniche.

Chi utilizza sistemi di combustione domestica della legna (ciocchi o pellet), deve spegnerli e usare altre forme di combustibile o riscaldamento, a meno che non sia questo l’unico sistema di cui è dotato l’edificio. Sono esentati i dispositivi con marcatura CE e caratteristiche emissive descritte nel piano anti smog. Chi utilizza stufe, per ottenere una buona combustione e migliorare la qualità dell’aria, deve bruciare in giusta quantità legna secca e stagionata, non fredda, pulita, o pellet di buona qualità.

Infine, è fatto divieto di accendere fuochi all’aperto.

"La riduzione della temperatura interna alle abitazioni di 2 gradi oltre a migliorare la qualità dell’aria porta anche a un risparmio: la riduzione è stimata al 10-15% sul consumo di combustibile totale annuale. Assumere comportamenti attenti e responsabili è di fondamentale importanza per tutelare la nostra salute e salvaguardare l’ambiente in cui viviamo. Ognuno è chiamato a fare la propria parte”, conclude il sindaco.

È possibile controllare le previsioni di qualità dell’aria fornite dall’Arpa Fvg nella sezione Aria del sito