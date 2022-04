Soccorsi in acqua nel lago Ponte della Regina, ma è un'esercitazione

I Vigili del Fuoco di Pordenone hanno effettuato una giornata di addestramento simulando interventi in acqua con l'utilizzo della nuova imbarcazione assegnata recentemente al Comando di via interna.

Sviluppato in oltre tre anni di lavoro dai Vigili del Fuoco di La Spezia, il catamarano "Rescue Water Runner modello Spezia" è destinato agli interventi di soccorso acquatico e alluvionale: in virtù delle numerose caratteristiche e prestazioni, i pompieri del Nucleo Soccorso Acquatico, dopo aver indossato i dispositivi di protezione individuale idonei, hanno effettuato varie manovre durante tutta la mattinata nel lago Ponte della Regina, in località Carbona a San Vito al Tagliamento.

La conformazione del natante, in particolare, grazie al sistema d'imbarco con una rampa può permettere anche di portare a bordo persone con disabilità motoria in sedia a rotelle, una condizione che già si è proposta in occasione di alcuni scenari alluvionali. Sono modalità studiate proprio per garantire un soccorso più inclusivo.