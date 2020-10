Soccorso alpino regionale, la legge c’è, ma non si vede

Anche in Friuli Venezia Giulia è stata approvata nel giugno del 2017 la legge 24, contenente “Disposizioni per la valorizzazione e il potenziamento del Soccorso alpino regionale”.

Oltre a confermare il ruolo essenziale del Soccorso alpino e speleologico, che nell’attività si coordina con la rete dell’Emergenza e urgenza regionale, la legge prevede anche uno specifico articolo dedicato alle tariffe delle prestazioni rese dai soccorritori.

Nel secondo comma dell’articolo 10, infatti si afferma che “Gli interventi di recupero e trasporto effettuati dall’Elisoccorso Fvg o dalla Protezione civile, qualora non sussista la necessità di accertamento diagnostico o di prestazioni sanitarie presso un Pronto soccorso, sono soggetti a una compartecipazione alla spesa a carico dell’utente trasportato, se tale intervento è richiesto da quest’ultimo o riconducibile a esso”. La Giunta regionale, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, doveva stabilire con propria deliberazione il piano tariffario relativo agli interventi e la quota di compartecipazione alla spesa”. Come spesso accade per molte ottime leggi regionali, alle parole non seguono i fatti: ovvero la legge c’è, ma manca la delibera.