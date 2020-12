Soccorso in funivia, cinque giorni di esercitazione a Tarvisio

35 tecnici della stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e Speleologico hanno preso parte alle consuete manovre annuali di esercitazione per l'evacuazione degli impianti a fune che si sono svolte sulla seggiovia tripla dei campi Duca d'Aosta a Tarvisio.

Le esercitazioni, che per rispettare le norme anti assembramento si sono svolte a scaglioni nell'arco di cinque giornate tra lunedì 14 e venerdì 18 dicembre, hanno avuto luogo di sera e con i cannoni sparaneve attivi, al fine di rendere le stesse manovre più impegnative. I grandi quantitativi di neve presenti hanno inoltre consentito di simulare una ricerca travolti da valanga in caso di caduta di valanga sugli impianti.

L'occasione è stata anche propizia per sperimentare per la prima volta il nuovo sistema di allertamento Tracciami di Arogis, di cui ogni soccorritore dispone sul proprio smartphone: tale applicazione consente di monitorare le presenze e i movimenti sul campo di ciascun soccorritore, in modo da poter vigilare anche sulla loro sicurezza.

Le esercitazioni si sono sempre svolte sotto la sorveglianza degli addetti alla sicurezza degli impianti di Promotur.