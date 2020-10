Soccorso in montagna, quanto costa chiedere aiuto fuori regione

Quanto costa chiamare i soccorsi senza motivo se si va fuori regione? Molto, a giudicare dalle tariffe praticate in alcune regioni.

In Valle d’Aosta la chiamata immotivata (mancanza di un effettiva situazione di pericolo) costa 120 euro al minuto per l’elisoccorso senza alcun tetto, mentre se la chiamata è inappropriata (mancanza di giustificazioni sanitarie a motivo della chiamata) il costo al minuto è identico fino a un massimo di 3.500 euro.

In Lombardia le tariffe sono molto articolate e si paga sempre, salvo che nel caso di ricovero in pronto soccorso o in ospedale. Si va dai 39,2 euro all’ora per i residenti (più 30% per comportamento imprudente) ai 420 euro (più 30% per comportamento imprudente) chiesti al non residente come massimale.

In Veneto il recupero con ricovero per attività non a elevato rischio di soccorso è gratuito, ma se invece si tratta di attività ad elevato rischio di soccorso si paga un diritto fisso pari a 200 più 50 euro per ogni ora aggiuntiva oltre la prima, fino ad un massimo di 500 euro. In caso di intervento congiunto di squadre a terra ed elicottero, si applicano gli stessi importi suindicati, fino ad un importo massimo complessivo di 700 euro.

Se però la chiamata è immotivata, o si registra il mancato o rifiutato ricovero il massimale sale a 1.500 euro che diventano 7.500 nel caso di elisoccorso.

Ancora più salato il conto della Provincia autonoma di Trento, dove l’elisoccorso senza ricovero costa 750 euro, cifra che decolla, in caso di chiamata immotivata con un costo fino a 140 euro al minuto e senza alcun massimale.