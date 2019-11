Social recruiting a Udine per laureandi e laureati

Doppio appuntamento a palazzo di Toppo Wassermann (via Gemona 92, Udine) per laureati e laureandi dell’Università di Udine. Martedì 5 novembre presso l’aula T1 dalle 10 alle 11 l’agenzia Adecco organizza il seminario Social recruiting. Il marketing di noi stessi e a seguire, dalle 11 alle 13, sarà a disposizione per un servizio gratuito di consulenza e correzione del curriculum vitae. Il giorno seguente, mercoledì 6 novembre dalle 16 si svolgerà il “Mercoledì del placement” che offrirà l’opportunità di sostenere colloqui e fornire il proprio curriculum a quattro aziende. L’iniziativa rientra nel Progetto Condiviso, avviato tra l’Università di Udine e la Fondazione Friuli, che identifica le iniziative di impegno comune a supporto del territorio.



L’ingresso al “Mercoledì del placement” è libero previo preaccreditamento all’indirizzo www.uniud.it/careercenter oppure, a partire dalle ore 16, presso lo stand Adecco.

Alle 16.30 nell’auditorium (aula T4) inizieranno le presentazioni aziendali. Dalle 17.30 si svolgeranno i colloqui personali ai desk delle quattro aziende presenti: Biofarma, Freud, Gesteco e Multi Servizi Galileo.



Biofarma è un polo industriale che formula, produce e confeziona cosmetici, integratori alimentari e dispositivi medici esclusivamente conto terzi. Dal 1987 offre ai propri clienti soluzioni personalizzate e un servizio completo che va dallo sviluppo dell’idea al prodotto finito, oltre a un catalogo di prodotti pronti per essere venduti con il marchio del cliente.



Freud, fondata in Italia nel 1962, oggi fa parte del Gruppo Bosch ed è leader mondiale nella produzione di lame circolari, punte, gruppi per serramenti e componenti in metallo duro per l‘industria. Il punto di forza Freud, unica al mondo, è la produzione interna del metallo duro MicroGrain, una combinazione di Titanio e Cobalto (TiCo) utilizzata per tutti i taglienti.



Gesteco, società del Gruppo Luci, si occupa di interventi concreti nel campo ambientale e nel settore della prefabbricazione industriale. Tramite la sua Divisione Ambiente, Gesteco realizza e gestisce impianti di smaltimento di rifiuti industriali, speciali e pericolosi. È inoltre specializzata in tecniche di bonifica di grandi aree inquinate, con l’ausilio di impianti e mezzi all'avanguardia e nella prefabbricazione industriale.



Multi Servizi Galileo è una società consortile nata nel 2012 grazie alla forte esperienza dei soci fondatori nel mondo cooperativo per rispondere a una precisa esigenza del mercato: offrire servizi integrati alle aziende, quali attività di Outsourcing che i clienti richiedono in tema di trasferimento, stoccaggio e trattamento di beni (merci, documenti, valori ecc.).