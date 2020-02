Soldi a chi fa ospitalità

Il Carso è un territorio difficile, marginale dal punto di vista logistico, dove non abitano tante persone e spesso le infrastrutture non sono poi così sviluppate.

E’ anche un paesaggio dal fascino unico e dalle enormi ricchezze naturalistiche, storiche (pensiamo ai siti della Grande Guerra) e culturali, in grado per questo di attrarre visitatori di ogni tipo, puntando così sul turismo per rilancio e sviluppo.



Non a caso in questi anni si sta lavorando molto per migliorare le sue capacità di promuoversi, accogliere i turisti e valorizzare il suo patrimonio. Sono gli obiettivi ai quali concorre anche l’agenzia per lo sviluppo denominata “Gal Carso”, che ha appena pubblicato un nuovo bando di finanziamento dedicato al sostegno degli investimenti dei privati che vogliono riqualificare le strutture ricettive del territorio. A tal proposito, sono state assegnate risorse per complessivi 240 mila euro, che serviranno a finanziare interventi mirati a rendere più qualitativa ed ecosostenibile la proposta turistica del Carso. Attraverso i fondi del “Gal Carso” i privati potranno aumentare il numero dei posti letto, integrare i pernottamenti con servizi aggiuntivi, adeguare gli spazi per ospitare eventi dedicati a cultura del territorio, enogastronomia, benessere e rimedi naturali, recuperare le vecchie strutture architettoniche tipiche. E ancora, ovviamente, intervenire sull’efficienza energetica degli edifici per abbattere il loro impatto ambientale. Gli interventi ammissibili dovranno avere un costo minimo di 13 mila euro, mentre ciascuna domanda di sostegno non potrà ottenere più di 60 mila euro.



Domande entro il 6 aprile

Le domande andranno presentate entro il 7 aprile, e visto che il procedimento è piuttosto tecnico, l’agenzia ha messo a disposizione l’indirizzo mail info@galcarso.eu per tutti coloro che volessero informazioni dettagliate. A questo proposito sono in programma pure incontri pubblici: il prossimo è in programmaa Doberdò del Lago, lunedì 27 gennaio, alle 16, all’agriturismo Kovac di vicolo Draga 3.