Solidalmente Giovani, ecco i vincitori

Giovani e cultura della solidarietà, questi gli ingredienti di “Solidalmente Giovani”, la mattinata di festa in programma il 20 dicembre, a partire dalle 9.30, all'Auditorium Zanon di Udine, durante la quale saranno consegnati i riconoscimenti agli studenti e agli istituti protagonisti del concorso “La Cultura Sociale e Solidale Vista dai Giovani”, a cui hanno aderito 33 scuole secondarie del Friuli Venezia Giulia.

Il progetto, promosso dal Comitato Sport Cultura Solidarietà con il contributo della Fondazione Friuli e giunto alla 22esima edizione a livello provinciale e nona a carattere regionale, ha invitato gli studenti a cimentarsi in forma di elaborato scritto o cortometraggio su tematiche d'attualità quali genitori e figli, giovani e social network, clima e ambiente, sport e solidarietà, acqua bene comune, solidarietà sociale e vecchie e nuove migrazioni.

Gli autori dei migliori elaborati, prescelti dalla commissione giudicante, saranno premiati con buoni acquisto del valore complessivo di 4.200 euro, spendibili presso i punti vendita Sme. La mattinata, che sarà piacevolmente inframezzata dalle esibizioni del liceo coreutico del Collegio Uccellis di Udine, del New Faboulose Circus Copernicus e del Marinelli Gospel Choir, sarà arricchita di contenuti socio-solidali con la presentazione progetto di sport integrato “Dai e Vai”, che da quattordici anni costituisce l'occasione per praticare attività sportive integrate fra giovani studenti e persone con disabilità.

L'obiettivo dei promotori, che non nascondono il notevole sforzo organizzativo per mantenere in vita il progetto, è quello di offrire ai ragazzi la possibilità di esporre il proprio pensiero con preparazione e consapevolezza da un lato, ma anche creatività e immaginazione dall’altro su tematiche che, in veste di cittadini del domani, li coinvolgono in prima persona dandogli modo di influire sulla qualità della vita della comunità.

L'attualità e le valenze educative dell'iniziativa sono ampiamente riconosciute e testimoniate dalla sinergia messa in atto, anno dopo anno, tra istituzioni ed enti della società civile a favore delle giovani generazioni, chiamate a riflettere e a far riflettere su quanto sta accadendo a livello internazionale.

Il progetto è realizzato con il contributo della Fondazione Friuli, con il patrocinio e la collaborazione di Regione, Direzione Regionale della Scuola, Centro Servizi Volontariato e Fish Fvg, a cui si affiancano Cafc e Sme.