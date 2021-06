Solidarietà a Liubomyr Bogoslavets, Udine si mobilita con un Flsh Mob

Liubomyr Bogoslavets, 'il musicista che addormentava Udine' durante le notti del lockdown, da venerdì scorso si trova al Centro per Rimpatri di Gradisca d’Isonzo, con la prospettiva di un rientro in patria forzato. Bogoslavets, 59 anni, ucraino, è un apprezzato fisarmonicista di strada che molti udinesi hanno incontrato attraversando piazza Matteotti.

La sua vicenda ha colpito molte persone che hanno espresso preoccupazione per le sorti dell'uomo, al punto che sono state lanciate tre diverse iniziative per chiedere la libertà di Liubomyr Bogoslavets. E' stata avviata una petizione, lanciato il progetto di realizzare dei video di solidarietà e, infine, un flashmob musicale proprio nella 'sua' piazza Matteotti, a Udine.

“Da qualche mese alcune persone stavano cercando di aiutare Liubomyr nelle sue pratiche per permanere legalmente in Italia – spiega Oikos che coordina alcune iniziative -: giungere nel nostro Paese e capire come destreggiarsi fra i diversi uffici non è facile in condizioni normali… figurarsi in un periodo di pandemia e post pandemia (con sportelli per lo più chiusi o con accesso limitato)”.



“È accaduto dunque che a Liubomyr sono scaduti i documenti e sia arrivato un foglio di via, è stato fermato a Grado mentre suonava e dunque rinchiuso a Gradisca. Liubomyr che è diventato parte integrante della città di Udine, Liubomyr che non rappresenta alcun pericolo per l’ordine pubblico – sottolinea Oikos -”.Le iniziative vogliono più in generale accendere i riflettori sulle condizioni a cui sono costretti (attualmente un centinaio di persone) coloro che sono rinchiusi nel CPR di Gradisca, un posto in cui si muore per ragioni “da accertare” e dove si tenta il suicidio con una frequenza drammatica.È attiva una petizione online () per esprimere sostengo e vicinanza a Liubomyr Bogoslavets, chiedere la modifica immediata della Legge sui CPR (decreto Minniti-Orlando 13/2017, poi Legge 46/2017), affinché tutte le strutture simili presenti sul territorio italiano vengano totalmente dismesse e chiuse.Chi volesse con portare un gesto di solidarietà online lo potrà fare registrando un video in cui manifesta il suo dissenso con un nastro adesivo bianco sulla bocca con la scritta “No CPR!” mentre suona uno “strumento muto”.Sabato 19 giugno, alle 17, alla vigilia della Giornata mondiale del rifugiato, in piazza Matteotti, è stato organizzato un flashmob musicale. I musicisti e le musiciste che hanno ideato questo momento chiedono in particolare ai loro colleghi e colleghe di partecipare accompagnati da strumenti musicali per suonare insieme 'This land is your land' di Woody Guthrie in tonalità di Fa maggiore (verrà fornito il testo della canzone con gli accordi di riferimento e lo spartito per i fisarmonicisti). Questo il link all'evento facebook