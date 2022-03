Solidarietà alle famiglie ucraine al Kokos Trail

Due furgoni pieni di generi alimentari, per l'igiene personale, abiti, giocattoli e materiale scolastico per i bambini e le famiglie dell'Ucraina: questo il risultato della raccolta effettuata durante la corsa a Basovizza Kokos Trail, intervento solidale organizzato in collaborazione con la sezione triestina di FareAmbiente.

"Da anni con la società sportiva Evinrude, capitanata da Graziano Ferlora, organizziamo interventi di sensibilizzazione ambientale nell'ambito di vari eventi sportivi, ma come è già successo per altre corse, questa volta abbiamo unito le forze verso la solidarietà", così Giorgio Cecco, coordinatore regionale di FareAmbiente.

"Nell'ambito del gruppo di lavoro Progetto per l'Ambiente, insieme ad Adriano Toffoli, Sabrina Polacco, Silvio Pahor e Laura Palutan, abbiamo sostenuto l'attività proposta da Ferlora, con il perfetto trinomio sport-ambiente-solidarietà per portare un aiuto ai bimbi e alle famiglie che stanno subendo più di tutti i risvolti drammatici della guerra in Ucraina - sottolinea Cecco - conflitto che speriamo finisca presto e si possa dare un futuro di pace alle nuove generazioni anche in questi Paesi da molti anni a rischio".